نجل عبدالرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل احتفاله بعيد ميلاده ال 90 ويرد على شائعات حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرص د. أحمد أبو زهرة، على حسم الجدل المثار حول حالة والده الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، بعد انتشار شائعات عن وفاته.

د.أحمد أبو زهرة، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورة احتفال والده الفنان الكبير بعيد ميلاده، وكتب: "بابا حبيبي ربنا يخليك لينا ويديك طولة العمر، حسك في الدنيا هو اللي بيدينا الطاقة للحياة، كل سنة وإنت معانا".

وردا على سؤال "الخليج 365"، عن تفاصيل الاحتفال، والحالة الصحية لوالده الفنان الكبير، تحدث د. أحمد، وأجاب: "قمت بنشر الصورة ردا على ما تردد عن حالة الوالد، وهو الحمد لله في حالة صحية مستقرة، وفقا لظروف السن".

وتابع: "احتفالنا بعيد ميلاد الوالد، كان في 3 مارس، وهو التاريخ الصحيح لميلاده".

الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، ولد في 3 مارس 1934 ، في مدينة دمياط عام 1934، وتخرج من معهد الفنون المسرحية عام 1958 بعد حصوله على بكالوريوس المعهد، عمل موظفًا ثم عين ممثلًا فى المسرح القومي عام 1959، وكانت أول أعماله المسرحية "عودة الشباب" للأديب الكبير توفيق الحكيم.

قدم الفنان الكبير حوالي 100 مسرحية، وشارك بعدد كبير من الأفلام ، منها، "اعترافات امرأة"، "الاختيار"، "الشوارع الخلفية"، "بابا آخر من يعلم"، "امرأتان"، "المتوحشة"، "مطاوع وبهية"، "اللعنة"، "ترويض الرجل"، "الحقيقة اسمها سالم"، "النوم في العسل"، "أرض الخوف"، "حب البنات"، و"ديل السمكة"، و"إنت عمري"، و"الجزيرة"، و"أحلام وسلمان"، "تيتة رهيبة"

ومن أشهر المسلسلات التي قدمها، "الهروب"، "لحظة اختيار"، "حكاية الدكتور مسعود"، "المشربية"، "قلب بلا دموع"، "محمد رسول الله"، "رسول الإنسانية"، "صعاليك ولكن شعراء"، "الوسية"، "السقوط في بئر سبع"، "الزيني بركات"، "لن أعيش في جلباب أبي" ، "الحاوى"، "عمر بن عبد العزيز"، "سنوات الغضب"، "السيرة الهلالية"، "جمهورية زفتى"، "، "جحا المصري"، "أميرة في عابدين"، "المصراوية"، "الملك فاروق"، و"القطة العميا"، و"الجماعة".

يذكر أن آخر أعمال الفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة كان الجزء الأول من "موضوع عائلي"، بطولة ماجد الكدواني، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، إيناس كامل، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، حسام داغر، داليا الخولى، ومريم الجندي.