بعد جدل ترنيمة "الجن".. حمادة هلال يتعاون مع أسامة محرز بأغنية جديدة في "المداح 4"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الشاعر أسامة محرز، عن استعداد الفنان حمادة هلال، لتقديم أغنية جديدة من كلماته، ضمن أحداث مسلسل "المداح أسطورة العودة"، بعد ما أثارته ترنيمة "الجن"، من جدل .

الأغنية بعنوان "الليلة" ، ويقدمها النجم حمادة هلال، بمشاركة فرقة "حنة"، وهي من كلمات الشاعر أسامة محرز، و ألحان وتوزيع المؤلف الموسيقي كريم عبد الوهاب.

الشاعر أسامة محرز، كتب أيضا في الملسل، كلمات ترنيمات "النمرود"، و"الجن"، وأثارت الأخيرة جدل واسع، حول كونها طلاسم مأخوذة من كتب السحر، وهو ما نفاه الشاعر في تصريح لـ "الخليج 365"

وتقول كلمات الترنيمة، "لقيناك حابس، فجينك لابس، لقيناك راسي، خليناك حايس، سجينا جدارك، نورنا زار دارك، فرطو حروفك، صيرنا زوارك"، وهي من ألحان وتوزيع كريم عد الوهاب، و قدمها هو فنان الأوبرا د. عبد الوهاب السيد.

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يعرض عبر قناة mbc مصر، بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هبه مجدي، خالد سرحان، مي سليم، محمد عز، سهر الصايغ، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، يوسف حمادة هلال، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج