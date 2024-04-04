شكرا لقرائتكم خبر عن صيد العقارب.. مى القاضى ضحية انتقام غادة عبد الرازق من رياض الخولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقات الماضية من مسلسل صيد العقارب للنجمة غادة عبد الرازق والذى يعرض فى موسم دراما رمضان 2024 محاولات "عايدة" غادة عبد الرازق الوصول إلى سامح الغول "أحمد ماجد" ابن إسماعيل الغول "رياض الخولى" من أجل الانتقام منه بعدما قتل شيققها على "محمود عبد المغنى" وفى نفس الوقت ضحك على أختها عيشة "ميار الغيطى" حيث ضحك عليها وسلمته نفسها وفى النهاية تركها ولم يتزوجها.

خلال رحلة عايدة ضرغام في البحث عن سامح، اشتد الصراع بينها وبين إسماعيل، وأصبح هناك محاولات من كل منهما لإيذاء الآخر، لتنجح عايدة بضرب إسماعيل في ابنته الصغرى ولاء التي تجسد دورها الفنانة مى القاضي، حيث كانت ضحية انتقام عايدة من والدها إسماعيل وأخيها سامح، بعدما تسببت عايدة في قتل ولاء لزوجها معتز "أحمد جمال سعيد" بحيلة منها.

واستطاعت عايدة أن ترسل تسجيلا صوتيا إلى ولاء مع طليقها، وجاء فى التسجيل مكاملة بين معتز وسميحة "سيمون" تطلب منه أن يأتي إلى منزلها وأنها سنتظره بمفردها لعدم وجود أحد معها، لتشتعل النار داخل ولاء وتذهب مسرعة إلى المنزل معتقدة أن زوجها معتز يخونها مع زوجة والدها سميحة، وتطعنه بالسكين ويتوفى دون أن تعرف أنه ابن سميحة وليس عشقيها، لتدخل ولاء السجن وتكون ضحية صراع والدها إسماعيل مع عايدة.

مسلسل صيد العقارب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، على قناة CBC الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 2.15 صباحاً، وعلى قناة CBC دراما الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 4.30 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً والساعة 4.30 مساء إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الساعة 7.30 مساء.

مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مى القاضى، محمد على رزق، منال سلامة، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، عايدة فهمى، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.



الفنانة مى القاضى فى صيد العقارب



مي القاضي



مي القاضي فى مشهد من صيد العقارب