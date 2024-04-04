شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 10.. مروة أنور تخبر شقيقتها بسعي علي للهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الحلقة العاشرة من مسلسل مليحة تتحدث نوسة (لوجين صلاح الدين) مع فريدة (مروة أنور) عن سبب خناقتها مع علي (أمير المصري) بعد عقد قرانهما، لتعترف لها أن علي قدم على هجرة، ويسعى للحصول على عقد عمل خارج مصر، دون أن يخبر أي حد، مما يصيب نوسة بالصدمة، ولكن تطلب منها فريدة عدم إخبار أي شخص في الأسرة حتى تعلم من علي ماذا سيفعل.



يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.



يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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