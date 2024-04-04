أول تعليق من رامز جلال على حلقة هبة الحسين ولبنى عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان رامز جلال على حلقته اليوم في برنامج "رامز جاب من الأخر" والتي استضاف خلالها الفنانة هبة الحسين والفنانة لبنى عبدالعزيز.

ونشر "رامز" صورة من كواليس الحلقة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلالها معهما وعلق: "هبة الحسين ولبنى عبد العزيز بعد ما لبسوا في البربريز".

ويستضيف البرنامج عددا من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، وبعضهما تحدث عن وجود خلاف بينهما، مثل استضافته مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، أيتن عامر وسمية الخشاب، باسم سمرة وأحمد السقا.

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