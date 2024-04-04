حسام حبيب: غلطتنا الوحيدة أنا وشيرين إن علاقتنا كانت على الملأ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

علق الفنان حسام حبيب على سؤال المذيعة منى عبدالوهاب، بشأن علاقته مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، ووصف البعض لها بأنها علاقة سامة.

وقال حسام في برنامج ع المسرح المعروض في رمضان 2024 على فضائية الحياة: "فشل العلاقة كان بسبب انفتاحها على الملأ، ولا ألقي اللوم عليّ ولا على شيرين".

وأكد أنه لا يجب محاسبة المرأة على شيء في لحظة غضبها، مشيرًا إلى أن لحظات الغضب التي حدثت في العلاقة، نقلت للناس صورة أن العلاقة سامة.

وعلق على تصريح الملحن محمود الخيامي، أن شيرين كانت شيئًا وأصبحت شيئا آخر بعد حسام حبيب، قائلا إن مقارنته ليست حقيقية؛ لأنها هي الشخصية الناجحة التي كانت ومازالت.

وتابع: "شيرين أول إنتاج لها من بعد جوازنا كان ألبوم نساي، وهو أكثر ألبوم حقق مشاهدات في مسيرتها، وبعد كده حصلت الكورونا وبسبب القاعدة في البيت وزننا زاد، ومكناش مهتمين بنفسنا، لكن لما رجعت الحياة، الناس افتكروا أن زيادة الوزن ده بسبب أن شيرين بقى عندها اكتئاب بسببي".

جدير بالذكر أن شيرين عبدالوهاب أطلت على جمهورها في رمضان 2024 من خلال ظهورها ضيفة في Big time podcast،