حسام حبيب: عمري ما خدت من شيرين فلوس.. وأتحمل 50% من فشل علاقتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال الفنان حسام حبيب، إن علاقته بالفنانة شيرين عبدالوهاب ما زالت مستمرة، موضحًا: "انفصلنا بس هنفضل أصحاب، والحب مازال موجود بينا".

وأضاف حسام خلال حواره مع المذيعة منى عبدالوهاب، في برنامج "ع المسرح"، المعروض عبر شاشة قناة "الحياة"، أنه يتحمل سبب فشل علاقته مع شيرين بنسبة 50%، قائلاً "زي ما الحب مش من طرف واحد، الانفصال والمشاكل بتحصل من الطرفين".

ورد على ما تردد بشأن تحكمه في شغل شيرين، قائلا: "أنا عمري ما تدخلت في شغلها، عمري ما كنت مدير أعمال شيرين"، موضحًا أنه عندما ترك مدير أعمال شيرين عبدالوهاب السابق العمل معها، كان لا يوجد نقطة تواصل بين شيرين والناس، فكان هو -حسام حبيب- نقطة التواصل بينهما، ولكن لم يأخذ أي قرار في عملها، لافتا إلى أنه كان يذهب معها إلى الحفلات بهدف أن يكون داعما لها.

وتابع "لو مراتي فنانة، لو قاعدة في البيت، أو بتشتغل أي شغلانة بسيطة في الدنيا، هي تاج على راسي"، مؤكدًا "أنا عمري ما خدت جنيه من شيرين، وهي كانت دايمًا تقولي ده تعبك خد فلوس كنت برفض وأقولها مساعدتي ليكي ده واجب عليا".

جدير بالذكر أن شيرين أطلت على جمهورها في رمضان 2024 من خلال استضافتها في برنامج بيج تايم بودكاست، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة على قناة MBC مصر.