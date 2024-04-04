شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 25.. رحاب الجمل تقيم عزاء ابنها وهو على قيد الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث قررت حنان- رحاب الجمل،أن تقيم عزاء إبنها صاصا- أحمد أبو زيد، وذلك بعدما رفض تطليق نوجه- رباب ممتاز، فأعتبرته أنه قد مات، وظلت صدفة- ريهام حجاج تواسيها، وفي النهاية أقنعتها أن تقوم بالدعاء على نوجه بدلا من إقامة عزاء لإبنها.

وكانت قد توالت الأحداث بالحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث ذهبت نوجه- رباب ممتاز، لبيت صاصا- أحمد أبو زيد، وأحضرت معها رجلين، وتشاجرت مشاجرة كبيرة مع حنان- رحاب الجمل، أم صاصا، وصدفة- ريهام حجاج، وراهنتها صدفة أن صاصا إذا خرج من حجرته سيطلقها، وبالفعل خرج صاصا وتوسلت إليه أمه حنان أن يطلق نوجه ، لكنه رفض وخرج معها من المنزل.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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