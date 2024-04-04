شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 25.. يحيى شاكر يقابل مختار أبو المجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 25 من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي والكاتب محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة الكثير من الأحداث، وكان أهمها، ظهور رجل الأعمال يحيى شاكر والذي يقوم بدوره الفنان أحمد وفيق، ويطلب مقابلة مختار أبو المجد الذي يذهب له ويقابله ويتناقشان سويا في موضوع بيع البيت ، ويحاول اقناعه مؤكدا له أنه خسر كل شىء .

وشهدت الحلقة 25 من مسلسل امبراطورية ميم أيضا، بيع كريم الدالي لمنزله بعدما باعه لزوجته ( سلمى) وزوجته باعت المنزل لشركة يحيى شاكر ويطلب من طليقته حلا شيحة أن تخلي المنزل .

وكانت قد شهدت الحلقة السابقة انسحاب مختار أبو المجد ( خالد النبوي ) من برنامج كريم الدالي ( محمد محمود عبد العزيز ) بعدما خاض في حياته الشخصية أمام المشاهدين للبرنامج ، وقبل انسحاب خالد النبوي يوجه رسالة للمتابعين والمشاهدين للبرنامج قائلا لهم إن تلك الشركة العقارية تريد محو وطمس التاريخ والحضارات والفن والعلم وتحويل ذكريات الناس لمجرد أرقام ونقود قابلة للبيع.

وكانت قد شهدت الحلقة السابقة مواجهة برامجية بين خالد النبوي و(نادين) مندوبة شركة يحيى شاكر العقارية في برنامج كريم الدالي " محمد محمود عبد العزيز " الذي واضح أنه متواطئ مع الشركة العقارية .



مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول مختار أبو المجد، الذى يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

مسلسل إمبراطورية ميم بجوار خالد النبوى في البطولة كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



امبراطورية ميم الحلقة 25



امبراطورية ميم الحلقة 25