شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 10 .. جودر يجهز لحفل زفافه وسالم يتفق مع شومان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ جودر التجهيز لحفل زفافه على حبيبته شروق، وجهز الحارة وطلب من كل الفقراء الأكل خلال أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل جودر والذى يعرض على قناة on، وطلب جودر من شروق أن يعطى لأشقائه سالم وسليم أرباحا من الدكان، ووافقت على الفور حتى يعتمدا على نفسيهما.

ولكن الغيرة والحقد كانت فى قلب سالم من ناحية شقيقة جودر واتفق مع المعلم شومان العنتيل من أجل إيذاء جودر وعدم تركه فى حالة.

عادت شهرزاد للقصر مرة أخرى، لتجد شهريار يشرب الخمر مع مسرور السياف، والمحظية تودد متواجدة خلال أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل جودر، والذى يعرض على قناة on.

ويسعد شهريار بعودتها ويطرد المحظية تودد ويطلب منها استكمال قصة جودر، وترفض ليرفع السيف على مسرور السياف ويهددها إذا لم تستكمل القصة سوف يقطع رقبة السياف.

وبداية الحلقة شهدت غضبت شهرزاد من زوجها شهريار وتركت القصر وذهبت إلى منزل والدها الوزير قمر الزمان خلال أحداث الحلقة العاشرة، وحكت لهم أنها لن تدخل فى صراع مع المحظية تودد.

وأبلغت شهر زاد شقيقتها دنيا زاد أن شهريار يحاول أن يقاوم الماضى ويولد من جديد، قائلة: "وأنا هفضل جنبه"، وطلبت منها شقيقتها أن تعود للقصر وتحافظ على زوجها.

مسلسل جودر

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