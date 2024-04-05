شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 25.. أحمد العوضى يتوقف عن تعاطى المخدرات من أجل أمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، بإحضار عرب - أحمد العوضي، لكيس المخدرات، ولكنه قبل أن يتناوله تذكر مشهد أمه - سلوى عثمان، وهي تترجاه أن يتوقف عن تعاطى المخدرات، فقرر عرب ألا يخذلها، وقام بإلقاء كيس المخدرات في دورة المياه.

وكانت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، كشفت أحداثا مثيرة، حيث طلب عرب - أحمد العوضي، من أمه - سلوى عثمان، وصباح - وفاء عامر، أن يذهب لمشوار قبل أن يذهب لبيت أبو عمار، وبالفعل نزل عرب وكان قد اتفق مع ديلر لإعطائه مخدرات، وعندما كان معه أوقفه طفل صغير والذي كان ساعده لعمل عملية بقلبه، وطلب منه أن يدربه على الكاراتيه وشعر عرب بالإحباط ولكنه وافقه ووعده أنه سيدربه.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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