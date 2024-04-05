شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 25 .. دينا فؤاد تضع منوم لرياض الخولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، أحداثا مثيرة، حيث قامت حنان - دينا فؤاد، بوضع منوم في العصير لعبد ربه - رياض الخولي، مما يجعله ينام كل ليلة، وبالصدفة اكتشف عبد ربه المنوم في درج حنان، وتشاجر معها مما جعلها تستفزه وتهينه هى الأخرى فقام بدفعها وتهديدها.

وكانت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، بدأت بإحضار عرب - أحمد العوضي، لكيس المخدرات، ولكنه قبل أن يتناوله تذكر مشهد أمه- سلوي عثمان، وهي تترجاه أن يتوقف عن تعاطي المخدرات، فقرر عرب ألا يخذلها، وقام بإلقاء كيس المخدرات في دورة المياه.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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