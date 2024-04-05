إليكم حقيقة حمل كايلي جينر بطفلها الثالث من تيموثي شالاميت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكّدت مصادر مطلعة خلال الأيام الماضية، أنّ كايلي جينر ليست حاملاً بطفلها الثالث من تيموثي شالاميت، وذلك بعدما ادّعى أحد الكوميديين أنّها كانت تنتظر طفلاً من الممثل.

وفي التفاصيل، زعم الممثل الكوميدي، دانييل توش، في البودكاست الخاص به، أنّ كايلي (26 عاماً)، صوّرت مشهداً في محل بقالة في ماليبو في حلقة من مسلسل The Kardashians يَكشف عن حَملها بطفل شالاميت.

وزعم توش (48 عاماً) أنّه حصل على هذه المعلومات من موظف يعمل في متجر البقالة، بعدما سأله عن سبب إغلاق المتجر في اليوم الذي سبق قدومه. وأشار توش إلى أنّ الموظف أخبره أنّهم استأجروا المتجر بأكمله، من أجل تصوير الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس لبرنامجهم الواقعي The Kardashians، وتمّ تصوير مشهد تقوم فيه كايلي بالكشف عن حملها من تيموثي.

رغم ذلك، اعترف توش بأنّ ما قيل له قد لا يكون صحيحاً قائلاً: “قد لا يكون هذا صحيحاً. أنا لا أتحقق من أي شيء. هذا ما أخبرني به موظف في محل بقالة في ماليبو”.

ورداً على هذه الأخبار، قال مصدر لموقع DailyMail.com إنّ ادعاءات الكوميدي “كاذبة بالكامل” وعارية عن الصّحة، وكانت بمثابة خدعة لجذب الانتباه إلى البودكاست الخاص به “The Tosh Show”.

وكانت كايلي قد بدأت بمواعدة تيموثي منذ كانون الثاني (يناير) 2023 عقب انفصالها عن حبيبها السابق، ترافيس سكوت.

ورغم انتشار أخبار انفصال الثنائي في الآونة الأخيرة، ينفي مصدر مطلع هذه الإشاعات، مؤكّداً أنّ الثنائي مستمران في المواعدة.