إيناس الدغيدي: ليلى عبد اللطيف عمرها ما قالت لي حاجة واتحققت

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت المخرجة إيناس الدغيدي، عن رفض زواجها من مثلي جنسيًا قائلة: "عرض زواجي من صديقي المثلي جنسيًا رفضته، هو كان صديق بره عايش في ايطاليا، وكان سنه كبير، وعارف اني عارفة، ومكانش يعرف رد فعلي وحولت الموضوع هزار، كان رجل عربي، وصديقي ورجل محترم وبيعمل خير".

وقالت المخرجة إيناس الدغيدي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "عمري ماحسدت حد، وبحب اشوف الفنجان، وكل شهور واحدة بتجيلي تقرالي الفنجان، لاني مقتنعة اني اللي بشوفه بحققه، واخر مرة من اسبوع واحدة قالتلي هيجيلك موبيل هجدية، قلت ايه الهبل ده، بعدها جالي تليفون هدية فعلًا، استغربت جدًا، وفيه حاجات كتيرة بتتحقق، ورأيي في ليلى عبد اللطيف هي صديقتي لكن شافتلي مرة ومتحققش، عندي شراهه للسفر، لما برجع من رحلة بفكر في اللي بعدها، وانا حاليا في آخر حياتي عايزة الف العالم، يارب ابعتلى مليون دولار عشان الف العالم، ونفسي اشتغل مع الهام شاهين مسرح لانها خريجة مسرح ولغتها كويسة".



كما علقت المخرجة إيناس الدغيدي، على علاقتها مع ربنا وتصريحاتها الدينية المثيرة للجدل قائلة: "عندي أفكار معينة عن ربنا، قلت قبل كده العلاقة بيني وبين ربنا اللي بتاخدها الناس باستهزاء، الناس واخدة جرأتي اني متكلمش عن ربنا عشان الحتة الدينية، وعلاقتي قوية جدًا بربنا، وكل يوم بشكر ربنا رغم اني مش متدينة وعندي جملة خدتها من علم الطاقة، انا بدرس طاقة اونلاين والجملة هي، اللهم اني احبك فاحببني فيك أكثر ياالله، الجملة دي ممكن اعيط فيها، بقولها طول مانا سايقة لوحدي لاني بحب اسوق، بحس اني في علاقة بيني وبين ربنا، عشان كل اللي بيتقال عليا".

وأضافت: "مبسمعش شيوخ، ولو سمعت مبديلوش أي اهتمام، ووالدي طول حياتنا كان بيكلمنا في الدين، وكان رجل متفتح ومن طفولتي بتعلم دين، حجيت مرتين و 30 عمرة، اول مرة رحت حسيت بحاجة غريبة لكن بعد كده بتبقى طقوس اكتر من احساس، ومدعيتش عشان كنت بعيط، وطلبت الشهره والفلوس والمجد، وعمري ماندمت على اي حاجة صرحت بيها ومش ندمانة على أي فعل، بما فيهم الأفعال اللي مش كويسة في نظر الناس، الخطأ والصواب بنتعلمه، ومش ندمانة على تصريح الحجاب.

وتابعت : " ووالدتي ماتت 80 سنه ومش محجبة ومش معناه انها مش كويسة، والدين متدين جدًا وكنا نلبس ميني جيب، وانا في الحج رحت بشعري واول مانزلت هناك اتحجبت ومكنتش طايقة، مبهتمش اشوف فرض ولا لاء المهم انا عايزة ولا لاء، وعملت الخط بتاع الحجاب ده في فيلم امرأة واحدة لا تكفي".

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.