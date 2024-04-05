ورد الخال تنتقد المتنمرين برسالة قوية

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية ورد الخال عبر حسابها الرسمي، سلسلة من التغريدات، التي تحدثت فيها عن المتنمرين على السوشيال ميديا.
ووصفت ورد هؤلاء الأشخاص بأنهم مجردون من أي إحساس، ولديهم الوقت الكافي لتوجيه الإنتقادات لمن هم تحت دائرة الضوء.
وكتبت ورد في منشورها: "إذا فرحان بيبهدلوك.. إذا زعلان ما بيصدّقوك ..إذا ناجح بيرجموك، إذا بعيد بيشمتوا فيك، إذا موجود بيتنمّروا عليك… ناس فاضية مجرّدة من أي احساس".
وفي منشور آخر، تحدثت ورد عن الممثل الشاطر، وكيف باستطاعته أن يوصل مشاعره للجمهور الذي يشاهده، وكتبت: "الممثل الشاطر، هو يمكن أكتر إنسان حقيقي بمشاعره.. لهيك يا بتصدقو بالتمثيل وبالحقيقة، يا لأ..".
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