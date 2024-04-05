شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيل ويلسون: أعتقد أن أديل تكرهنى بسبب التشابه بيننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت الممثلة العالمية ريبيل ويلسون في مذكراتها أنها تعتقد أن المغنية أديل "تكرهها"، حيث تحتوى المذكرات الجديدة للممثلة الأسترالية، التى طرحت تحت اسم Rebel Rising، على تفاصيل حول رحلة فقدان الوزن التى خاضتها ويلسون، وتجربتها فى مجال التمثيل.

شاركت ويلسون، التى اشتهرت ببطولة الأفلام الكوميدية للمراهقين مثل Bridesmaids، وHow To Be Single، وPitch Perfect، كيف يخلط بعض الناس بينها وبين المغنية البريطانية، وأنها تعتقد أن أديل "تكرهها".

كتبت الممثلة في كتابها: "بعض الممثلات سوف يشعرن بالإهانة إذا وصفتهن بالحجم الزائد فى هذا الكتاب، لذلك يجب أن أكون حذرًا فيما أقوله، ولهذا السبب أعتقد أن أديل تكرهني، كانت هناك لحظة عندما زادت شهرتى، وكان بعض الأشخاص يخلطون بيننا، وأنا أعتقد ذلك، لأننى لم أسألها من قبل، لكننى اعتقد أها تكرهنى".

كما روت ويلسون في كتابها كيف ورد أن أديل ستبتعد إذا رأت الممثلة تتجه نحوها في المناسبات العامة، حيث ادعت قائلة: "أنها لا تحب أن تتم مقارنتها بـ"Fat Amy"، في إشارة إلى دورها المميز في Pitch Perfect".

واختار كل من أديل وويلسون بالصدفة أن تقوما بـ فقدان وزنهما في عام 2020.