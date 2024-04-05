رشا شربتجي بكلام لافت عن محمد حداقي

ميرنا وليد - بيروت - اشادت المخرجة السورية رشا شربتجي بالممثل السوري محمد حداقي، اذ نشرت مقطع فيديو من كواليس مسلسل "ولاد بديعة" على حسابها الخاص، وعلّقت بالقول: "بالمشاهد اللي قدَّمها ما فاحت ريحة البارود وبس، فاحت ريحة الموهبة والتميز والإبداع المستمر من وقت ما ظهر على الشاشة لغاية اليوم، الفنان محمد حداقي شريك حقيقي برحلة طويلة، شريك بالنجاحات وصناعة الشخصيات المركبة والمستفزة، وشخصية أبو الهول من الشخصيات الصعبة كتير، بس هوّ قدر يوصّل تناقضاتها للناس بشكل حقيقي، وخَلّا العالم تحبو وتكرهو بنفس الوقت، شكراً للفنان محمد اللي مليان طاقات تمثيلية بيوظفها بالمكان الصح والوقت الصح".



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