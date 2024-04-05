ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري صلاح عبد الله عن رأيه بالنقاب وإرتداء بناته له.

وقال صلاح عبد الله: "يعني إيه أبقى غير قادر على تمييز الرجل من الست لو دخلوا بيتي، أو لو قابلتهم في الشارع والنور مقطوع في المنطقة أو وأنا طالع السلم، ودي حصلت وأنا صغير. قناعتي حتى الآن هي إن النقاب كتلة من السواد، وليس زيا إسلاميا والله أعلم. هتبقى مشكلة، وممكن أحاول أقنعها ترتدي الحجاب وتكون محتشمة، لكن ليس لهذه الدرجة وبدون مبالغة، وهذه ليست طريقة تربيتي لبناتي لأني مؤمن بالحرية".

كلام صلاح عبد الله جاء خلال استضافته في برنامج "حبر سري"، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة القاهرة والناس.

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح عبد الله ينتقد النقاب.. وهذا رأيه بإرتداء بناته لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.