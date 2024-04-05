ميرنا وليد - بيروت - ألقت السلطات التركية القبض على السيدة المصرية غادة نجيب، زوجة الفنان المصري هشام عبد الله، وسط غموض حول السبب.

وقالت غادة نجيب بمقطع فيديو عبر حسابها الخاص أنها فوجئت بأفراد من الشرطة التركية وهي تطرق بابها، وتطلب منها إرتداء الملابس والذهاب معها إلى أحد المراكز الأمنية تمهيدا لاستجوابها.

وبحسب ما قالته، فإنها تعتقد أن قرار توقيفها جاء بسبب منشوراتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض على زوجة الفنان في شهر تشرين الأول الماضي، واحتجزتها في سجن الأجانب، قبل أن تنقلها لاحقا إلى مركز احتجاز بولاية "أرضروم".

كانت هذه تفاصيل خبر زوجة هشام عبدالله مجدداً في قبضة السلطة التركية.. والسبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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