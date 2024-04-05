شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 11.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل جودر الحلقة 11، بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

شهدت الحلقة السابقة من مسلسل جودر للنجم ياسر جلال استخدام شواهي (نور اللبنانية) الساحرة الجنية، السحر الأسود من أجل الانتقام من جودر (ياسر جلال)، بعدما قام بطعنها وشوه سمعتها، وذلك ضمن أحداث مسلسل جودر المأخوذ من حكايات ألف ليلة وليلة، والذي يعرض على منصة watch it وقنوات ON Tv.

أثناء وجود شواهي في جزيرة النحاسيين المسحورة، استطاع جودر أن يخدعها بصفته حبيبها، وقام بطعنها بالخنجر، ليخلص الجزيرة من سحرها الأسود، وعلى الرغم من أنها استطاعت النجاة، لكن ما فعله جودر أصبح وصمة عار لها أمام إخوتها وعشيرتها، لتكرس جهودها بعد ذلك في الانتقام من جودر والاستحواذ عليه لتحقيق مخططاتها في الوصول إلى الكنوز الأربعة.



مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.



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