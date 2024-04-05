إيناس الدغيدي رفضت عرض زواج من صديق عربي مثلي الجنس.. وهذا ما حصل!

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي عن تليقها عرض زواج من صديق مثلي الجنس مقيم في الخارج.

وقالت إيناس الدغيدي: "هو صديق عربي عايش في إيطاليا، وهناك المجتمع يتقبل بدون مشكلة، وعارف إني عارفة عنه هذه الصفة، لكن يبحث عن رفيق في الحياة. الزواج في سن معينة ليس بهدف المتعة، وهذا لم يكن سبب رفضي، لكن أنا عايزة أتزوج من رجل طبيعي. هو صديقي حتى الآن، ورجل محترم له قيمته، وله شغل كثير في الخير، ورفضت عرضه للزواج لكن حولت الموضوع إلى هزار بطريقة لا تسبب له الحرج".

حديث إيناس الدغيدي هذا جاء خلال حوارها مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامج "أسرار" المذاع عبر قناة النهار.

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