أنجلينا جولي تفضــح هذا الأمر الخطير عن براد بيت

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة العالمية أنجلينا جولي، أن حادثة الإعتداء الجسدي، التي تعرضت لها عام 2016 من قبل زوجها السابق الممثل العالمي براد بيت، دفعتها إلى طلب الطلاق، إلا أن هذه الحادثة لم تكن الأولى من نوعها.



وجاء في الإدعاء الذي قدمه الفريق القانوني لجولي: "على الرغم من أن تاريخ بيت في الاعتداء الجسدي على جولي بدأ قبل وقت طويل من رحلة العائلة بالطائرة في أيلول (سبتمبر) 2016 من فرنسا إلى لوس أنجلوس، إلا أن هذه الرحلة كانت المرة الأولى التي يوجه فيها إيذاءه الجسدي إلى الأطفال أيضاً. وذكرت الوثيقة أيضاً أن جولي تركته على الفور".