مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 26 .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 26، بطولة النجم أمير كرارة على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

توالت أحداث الحلقة 25 من مسلسل بيت الرفاعى الذى يعرض على قناة ON ومنصة Watch it، حيث تشعر سامية "ميرنا جميل" بالذنب تجاه ياسين "أمير كرارة" بعدما هددته طليقته هند "إيناس كامل" بعدم رؤيته ابنته حبيبة مرة أخرى بسببها، ويذهب ياسين فيلا صلاح "أحمد عبد الله" زوج هند حتى يسأل عليها ولكن حارس الفيلا يخبره بأنها غائبة منذ فترة.

مسلسل بيت الرفاعي من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

