شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 26 على قناة ON وON دراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل حق عرب الحلقة 26، بطولة أحمد العوضي على قناة ON فى تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية 11:15 صباحا، وتُعرض لى قناة ON Drama في تمام الساعة 9 مساءً، وتعاد الحلقة 26 في تمام الساعة 12 مساءً، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

كشفت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث تعافى عرب - أحمد العوضي، من المخدرات، وقرر هو وأبو عمار وأصدقاؤه أن يفتح متجر خشب جديد، وطلب عرب من أبو عمار أن تكون صباح - وفاء عامر، شريكة له في المتجر، وعندما اعترضت صباح لأن عبد ربه - رياض الخولي، سلب منها كل ممتلكاتها، فقال عرب أنه يريد مشاركتها باسمها فقط، ووافقت صباح.

وكانت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، شهدت أحداثا مثيرة، حيث قامت حنان - دينا فؤاد، بوضع منوم في العصير لعبد ربه - رياض الخولي، مما يجعله ينام كل ليلة، وبالصدفة اكتشف عبد ربه المنوم في درج حنان، وتشاجر معها مما جعلها تستفزه وتهينه هي الأخرى فقام بدفعها وتهديدها.

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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