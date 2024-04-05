شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 26.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل المعلم الحلقة 26، بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الساعة 1.30 صباحاً، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحاً والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watchit، أحداثاً مختلفة، حيث اجتمع منذر رياحنة وانتصار والجنتل وسلوى خطاب، من أجل التحدث بإخلاء الفيلا للمعلم، ليقول لهم منذر رياحنة إنه يجب التخلص منه فورا، ولكن انتصار أكدت له أن تلك الفكرة ستخسرهم كثيراً، خاصة أن موت المعلم لن يفيد بشىء.

وبدأت الحلقة 25 من مسلسل المعلم بطلب فاتن شقيفة المعلم تربية حسن ابنه المعلم، ولكن رفض، إذ قرر أن يترك المنزل حزناً على زمزم وينتقل إلى منزل آخر، كما أعطى المعلم مفتاح الصيدلية لصديقة زمزم وأكد عليها أن تباشر عمل الصيدلية وتتصدق على الغلابة.

كما تحدث الجنتل مع ابنته بخصوص السفر خارج البلاد، خاصة أنه حاول إقناعها بتعرضه للكثير من المشاكل، ولكنها اعترضت على السفر، ولكنه ضغط عليها بسبب المشاكل ويرغب أن تكون بعيدة عن تلك المشاكل.

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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