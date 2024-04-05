شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 26 .. هل تعترف عايدة رياض بقتل سيد رجب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب متابعو مسلسل بيت الرفاعى الذي يتم عرضه على قناة ON ومنصة watch it، عرض الحلقة 26 من العمل مساء اليوم الجمعة، لمعرفة آخر تطورات الأحداث والتي وصلت إلى مراحلها الأخيرة، خاصة أن الحلقة 25 انتهت على ذهاب ناهد "عايدة رياض" إلى قسم الشرطة للاعتراف على نفسها بقتل عبد الحميد الرفاعي "سيد رجب" لإخراج ابنها فاروق من القضية، فهل تعترف ناهد بالفعل على نفسها في الحلقة 26 من العمل؟ هذا ما سنراه اليوم.

وكانت الحلقة الـ25 من مسلسل بيت الرفاعى قد شهدت نجاح حيلة ياسين "أمير كرارة" ويحيى "تامر نبيل" لجعل ناهد تتحرك وتعترف على نفسها بقتل عبد الحميد الرفاعي، حيث أخبرها يحيى أنه تم القبض على ابنها فاروق "أحمد رزق" بتهمة قتل عمه عبد الحميد وأن كل الأدلة تؤكد تورطه في القضية، وتأكدت ناهد من ذلك بعدما شاهدت صورة فاروق مقبوض عليه.

يحيى يخبر رقية "ملك قورة" أن فاروق تم القبض عليه بسبب قتل عمها عبد الحميد إلا أن رقية ما زالت مصرة على أن ياسين ليس بريئًا ولا ترغب في ترك البيت لأنها لا تريد الجري في الشوارع، لتأتى لناهد بعد ذلك وتسأل على فاروق وتبلغها رقية بأن مقبوض عليه لأنه قتل عمها، لتتحرك عايدة مباشرة إلى قسم الشرطة حتى تعترف على نفسها بأنه من قتلت عبد الحميد.

يتفق ياسين وأخيه يحيى "تامر نبيل" على حلية تجعل ناهد "عايدة رياض" تعترف بأنها التي قلت عبد الحميد الرفاعى "سيد رجب"، حيق يقوم يحيى بتحرير محضر ضد فاروق الرفاعى "أحمد رزق" بأن البازار الخاص به أوراق تراخيصه غير منتهية، يتم استدعاء فاروق إلى قسم الشرطة وابلاغه أنه سيتم تشميعه حتى يتم تسوية الأمور.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.