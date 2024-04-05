بعد جدل مسلسلها..أحدث جلسة تصوير لـ ياسمين صبري والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها بعد جدل مسلسلها الرمضاني "رحيل" الذي يعرض حصريا على قناة "أبو ظبي".

ونشرت ياسمينن الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى واحدة من غير مجهود" ، "الجمال المصري" ، "أجمل مسلسل رحيل" ، "تحفة" ، "ياسمين الإبداع" ، "مكلة جمال الكون" ، "قمر".

وتعرضت ياسمين صبري مؤخرا لعدة انتقادات بسبب "لوكها" في مسلسل "رحيل"، إذ ظهرت في السجن وهي مرتدية عباءة بيضاء، ووجهها صافيا كأنها تعتني ببشرتها بشكل دوري وبمكياج لامع، ما دفع الجمهور للسخرية من ظهورها بالعمل.

يعرض لـ ياسمين صبري بموسم دراما رمضان 2024 مسلسل "رحيل"، وانطلق عرض أولى حلقاته بالنصف الثاني من شهر رمضان، حصريا على قناة أبو ظبي، ويذاع الساعة 10 مساءًا، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج إبراهيم فخر.

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل "رحيل" دخول ياسمين صبري السجن والحكم عليها بالحبس لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية قتلها أحمد بدير.