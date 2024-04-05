شكرا لقرائتكم خبر عن دارس تلاوة وتجويد.. مصطفى شعبان يصلى إماما بالمسجد ما القصة؟ (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعى فيديو للنجم مصطفى شعبان وهو يؤم المصلين فى صلاة التراويح وقد أشادت التعليقات بصوته فى الصلاة فما قصة هذا الفيديو؟

المقطع قديم ويعود لشهر رمضان من العام الماضى خلال كواليس تصوير مسلسل "بابا المجال" وأعاد مستخدمو منصات التواصل مشاركته مجددًا فى الأيام الأخيرة ليتصدر اسم مصطفى شعبان الترند.

وكان شعبان تحدث عن الفيديو فى تصريحات تليفزيونية فى وقت سابق قائلا: "ناس كتير سألتنى عن موضوع التلاوة أنا كنت محظوظ وأنا صغير فى المدرسة كان فيه مدرس بيدرس تلاوة وتجويد ما كانش إجبارى لكن أنا كنت من المتطوعين ولحد النهارده فاكر الأحكام".

ويخوض مصطفى شعبان موسم دراما رمضان هذا العام عبر مسلسل "المعلم".

يعرض مسلسل المعلم الحلقة 26، بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الساعة 1.30 صباحاً، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحاً والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.