شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 26 .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل صدفة الحلقة 26، بطولة النجمة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، وعلى قناة CBC في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحاً، وعلى قناة CBC Drama في تمام الساعة 7.30 مساءاً، والإعادة 3.00 صباحاً، وعلى قناة DMC في تمام الساعة 12:15 منتصف الليل، و الإعادة الساعة 6:30 صباحًا، وعلى القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساء، وتعاد الساعة 3:00 صباحًا، بالإضافة إلى منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وكشفت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث قررت حنان - رحاب الجمل، أن تقيم عزاء إبنها صاصا - أحمد أبو زيد، وذلك بعدما رفض تطليق نوجة - رباب ممتاز، فاعتبرته أنه قد مات، وظلت صدفة - ريهام حجاج تواسيها، وفي النهاية أقنعتها أن تقوم بالدعاء على نوجة بدلا من إقامة عزاء لإبنها.

وكانت قد توالت الأحداث بالحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث ذهبت نوجة - رباب ممتاز، لبيت صاصا - أحمد أبو زيد، وأحضرت معها رجلين، وتشاجرت مشاجرة كبيرة مع حنان - رحاب الجمل، أم صاصا، وصدفة - ريهام حجاج، وراهنتها صدفة أن صاصا إذا خرج من حجرته سيطلقها، وبالفعل خرج صاصا وتوسلت إليه أمه حنان أن يطلق نوجه ، لكنه رفض وخرج معها من المنزل.

مسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

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