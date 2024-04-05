بعد 43 عاماً.. "الكابتن ماجد" يودع متابعيه

ميرنا وليد - بيروت - أطلق مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة الياباني لكرة القدم “الكابتن تسوباسا”، المعروف في الدول العربية باسم “الكابتن ماجد”، صافرة النهاية يوم أمس الخميس، وذلك بعد مرور 43 عاما على إطلاق هذا العمل الذي حقق نجاحاً كبيراً حول العالم.



قصة المانغا التي نشرها يويتشي تاكاهاشي، نُشرت لأول مرة عام 1981 في مجلة شونين جمب الأسبوعية اليابانية، وكان بطلها، الموهبة الكروية الشابة تسوباسا أوزورا، مصدر إلهام للاعبين الذين أصبحوا نجوم كرة قدم، مثل زين الدين زيدان. وكيليان مبابي وليونيل ميسي.

على مدى العقود الماضية، شهدت السلسلة عددًا من التعديلات، في الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو، وحتى تماثيل ملهمة في الحي الذي ولد فيه تاكاهاشي في طوكيو.

إلا أن الفنان البالغ من العمر 63 عاما أعلن في العدد الأخير من مجلة “الكابتن تسوباسا” أن المسلسل سينتهي مع بداية شهر أبريل المقبل، عازيا القرار إلى تدهور حالته الصحية وتطور صناعة المانغا.

وكتب في رسالة إلى القراء: "لم يكن من السهل اتخاذ هذا القرار الذي قد يخيب ويحزن أولئك الذين يستمتعون بقراءة الكابتن تسوباسا، ولكن أتمنى أن تتفهموا قراري".

قال تاكاهاشي إن شخصياته ستستمر في الوجود بشكل مختلف.

عُرضت سلسلة الرسوم المتحركة في أكثر من 100 دولة، وبيعت قصص المانجا هذه بنحو 90 مليون نسخة حول العالم، بحسب موقع “مانجازينكان” المتخصص.

وأعلن يويتشي تاكاهاشي، الذي أدمن كرة القدم أثناء مشاهدته عبر التلفاز لبطولة كأس العالم 1978 التي نظمتها وفازت بها الأرجنتين، لوكالة فرانس برس في فبراير/شباط 2023، أنه يريد من خلال عمله نشر هذه الرياضة في اليابان، كما الدوري الياباني لم يكن قد رأى النور بعد. 1993، وهو أيضًا رئيس ومالك نادي نانكاتسو لكرة القدم.

وأوضح مؤلف المانجا لوكالة فرانس برس: "في أوروبا، من الطبيعي تماما أن تدعم ناديك المحلي، لكن لم تكن لدينا هذه الثقافة في اليابان"، مضيفا: "لم يكن لدي ناد محلي، لذلك أردت إنشاء ناد". نفسي."

