شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 11.. مواجهة بين ليلى ووالدها للحديث عن الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، مواجهة نارية بين ليلي ووالدها، للحديث عن علاقتهما السابقة لحظة مغادرة والدتها للمنزل، وبدأ اللقاء بينهما بزيارته لها ليسألها عن سبب تغير علاقتها به، لترد عليه بأنه السبب وراء مغادرة والدتهما للمنزل منذ سنوات.

من ناحية أخرى شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، لتشهد خيطًا جديدًا في محاولات ليلى للبحث عن ابنها الحقيقي، بعد أن كتبت بوست على فيس بوك تبحث فيه عن ابنهما، ليظهر شخص ما يطلب التواصل معها من أجل معلومات تخص الطفل المفقود.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

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