شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 26.. أحمد أبو زيد يطلّق رباب ممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت الأحداث في الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث حدثت مشاجرة بين صاصا- أحمد أبو زيد، ونوجة- رباب ممتاز، بسبب عدم تنفيذ نوجة لوعدها بأنها ستعطيه له صالة ألعاب رياضية وكذلك ستكتب سيارة باسمه، بعد أن يتزوجا، وحينما اتهمته نوجة أنه قد تزوجها فقط من أجل أموالها جاء رده بأن ذلك حقيقة وأنه لا يحبها، وقام بتطليقها، وكانت أمه- رحاب الجمل، تسمع حديثهم فأطلقت زغرودة فصدمتها نوجة أن ابنها وقع على مؤخر بقيمة ربع مليون جنيه.

كشفت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث ذهب صدفة للمدرسة التي تعمل بها، ووجدت كل الطلاب والمدرسين يلتفون حولها ويرحبون بها بل وهادوها بالورود والشيكولاتة، وعندما دخلت لمدير المدرسة تفاجأت كذلك بمعاملته الحسنة لها، وأخبرها أن وزير التربية والتعليم يريد مقابلتها هي والطالب نور.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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