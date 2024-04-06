شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 11.. جودر يغضب من زوجته شروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت شهرزاد قصة جودر لشهريار، خلال أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل جودر والذى يعرض على قناة on.

بعد أن خسر جودر الدكان بعد أن قام شقيقه سالم بحرقه بدأ جودر من أول وجديد وحرص على الاصطياد ولكن كل يوم لا يوجد سمك، حتى طلب منه أحد أن يذهب إلى بحيرة قارون للاصطياد.

وغضب جودر من زوجته شروق بعد أن طلبت منه أن تأخذ أموال من والدها لمساعدته فى المنزل ولكنه رفض وامتنع عن الأكل ولكن والدته فاطمة تدخلت وأقنعته بالأكل وعدم الزعل من زوجته شروق.

وكتب جودر كتابة على حبيبته شروق، وفى حفل الزفاف و الكل سعيد دخل المعلم شومان العنتيل، حفل زفاف جودر وقال له" هديتك المعلم اللى ضربنى بالقلم بسببك زمان هديتك انهاردة" وذبحه أمام الجميع و الكل دخل فى اشتباك، ثم أحرق سالم دكان شقيقه جودر.

ويعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان