شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 26.. زينة منصور تهدد وفاء عامر بكشف سرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، بطلب محاسن - زينة منصور، النقود التي كانت قد اتفقت مع صباح - وفاء عامر، عليها مقابل سكوتها عن السر، وطلبت صباح منها أن تنتظر بعض الوقت خاصة أن عبد ربه - رياض الخولي، قد استولى على كل أملاكها، فرفضت محاسن وهددتها بفضح أمرها إن لم تحصل على النقود، ولكن هددتها صباح أيضا بالقتل إذا تفوهت بكلمة واحدة.

وكانت قد كشفت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث اعترف علي - محمد أحمد ماهر، لعرب - أحمد العوضي، وأمه ماجدة - سلوى عثمان، أنه باع نصيبه في البيت لرباح - وليد فواز، فتشاجر عرب مع أخيه وطرده من المنزل، وذهب لرباح وتشاجر معه مشاجرة كبيرة، وتوعده إذا لم يقم ببيع نصيب أخيه مرة أخرى.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.



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