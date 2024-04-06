شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 26.. محمد أحمد ماهر يطرد أمه من فرحه امتثالا لكلام حماه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث قررت ماجدة- سلوى عثمان، أن تذهب فرح ابنها علي- محمد أحمد ماهر، بالرغم من أنه لم يدعُها، وتوسل إليها عرب- أحمد العوضي، ألا تذهب، لكنها أصرت، وعندما وصلت منعها الحرس من الدخول، ولكنها دخلت رغما عنهم ونادت على ابنها علي، وقبل أن يصل إليها ابنها أوقفه حماه وأمره أن يطرد أمه من الفرح لأن كل من الفرح ناس مهمين ولا يشبهوها، وإلا سينهي الفرح، فامتثل علي لكلام حماه، وطلب من أمه أن تنصرف، وأنصرفت بالفعل وهي منهارة.

وكشفت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث أعتاد عرب- أحمد العوضي، علي الخروج مع أنغام- كارولين عزمي، وشكرها على الوقوف بجانبه في محنته، وأعترف لها أنه يحبها ويريد الزواج منها، فرحت أنغام فرحا شديدا وقامت بإحتضانه أمام كل الحضور في المطعم.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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