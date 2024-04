شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 26.. ياسين يفلت من كمين جديد مدبر من فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت الحلقة الـ 26 من مسلسل بيت الرفاعى الذى يعرض على قناة ON ومنصةWatch it، حيلة جديدة من فاروق "أحمد رزق" للإيقاع بياسين "أمير كرارة"، حيث أمر مساعده عجوزة بمراقبة مكتب يحيى "تامر نبيل" في مكتبه، وفى نفس الوقت تسمعه رقية "ملك قورة" يتحدث في التليفون ويأمر بالتخلص من يحيى.

تتصل رقية "بأخيها يحيى حتى تحذره بأن فاروق ينوى قتله إلا أن يحيى في المكتب نائم والموبايل صامت، لتسرع رقية وتتصل بجمالات "رحاب الجمل" وتخبرها بأن تطلب من ياسين الذهاب إلى مكتب يحيى حتى يلحقه، ويأخذ ياسين وسعيد "محمد لطفى" ويذهبا إلى المكتب ليرى ياسين عجوزة الذى يحاول الإمساك به ولكن ياسين يفر هارباً.



ياسين في الحلقة 26



ياسين

وحكا ياسين قصته إلى عم عفيفى "صبرى عبد المنعم" بعدما ارتاح له وشعور عفيفى بأنه وراءه سر كبير وإن اسمه ليس سليم، أما جمالات "رحاب الجمل" فتتحدث مع سامية "ميرنا جميل" عن الوحدة التي تعيشها حاليا بعدما كانت وسط عائلتها وإخوتها، فيما تحكى سامية قصتها بعد خروجها من منزل أهلها حتى قابلت ياسين".

وبدأت الحلقة الـ 26 من مسلسل بيت الرفاعى باعتراف ناهد "عايدة رياض" بأنها التي قتلت عبد الحميد الرفاعى ويسألها وكيل النيابة عن سبب اعترافها في هذا التوقيت بعد مرور فترة على الحادث، ولكنها تؤكد أن النصيب هو السبب، وأن الدافع ان عبد الحميد افترى عليها هو أخوه محمود من سنين، وأنها استنهزت الفرصة تسنج لها وانتقمت منه ولفقت التهمة إلى ياسين، وتؤكد أن فاروق برىء ليفاجئها الضابط بأن فاروق لم يتم القبض عليه من الأساس.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.