شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 26.. حيلة من حسن الصباح لدخول القلعة من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 26 من مسلسل الحشاشين نجاح حسن بن الصباح فى دخول القلعة من جديد رغم منع برزك أميد وإصداره الأوامر للحراس بقتل أياً من يدعى أنه حسن الصباح، وذلك بعدما بدل ملابسه مع أحد الأشخاص وأخبره أن يقول للحرس أنه حسن الصباح مقابل مبلغ مالى، وما أن قال ذلك حتى تم قتله بالسهام.

ولكن ذلك لم يمنع حسن الصباح من الدخول بعدما استطاع الدخول لغرفة برزك نفسه، ولم يخبره بأنه على علم بمؤامرته.

شهدت الحلقة 26 من مسلسل الحشاشين نقطة تحول كبيرة داخل قلعة ألموت بعدما انقلب برزك أميد على سياسات الصباح وبات يصدر أوامر كأنها تخرج من الصباح الذى بات فى عزلته، ولم يخبر أحد أن بن الصباح خارج أسوار القلعة.

أيضاً شهدت الحلقة الـ 26 من مسلسل الحشاشين قيام دنيا زاد – ميرنا نور الدين- بمهمة جديدة من شأن القضاء على حسن الصباح بعدما طلبت من زوجة السلطان باركياروق الذهاب إلى منزلها للتحدث إلى العوام بشأن زوجها وإخبارهم أنه بمثابة شيطان لتحذرهم منه.

بدأت الحلقة الـ 26 من مسلسل الحشاشين، وهى تحمل اسم وريث القلعة فى إشارة إلى زواج حسن الصباح مرة ثانية بعد هرب زوجته التى تلعب دورها ميرنا نور الدين.

فى حين شهدت الحلقة الـ 25 من مسلسل الحشاشين أمس ظهور الفنانة أمينة خليل للمرة الأولى خلال أحداث الحلقة فى دور بدر البدور ابنة أحد الرعاة الذي قابل حسن الصباح صدفة واستضافه فى منزله بحجة أنه غريب، وما إن رآها ابن الصباح حتى طلب يدها للزواج مقابل أى مهر يرغب فيه الوالد إلا أن الأخير طلب رضاها أولاً.

من ناحية أخرى سبق وشهدت الحلقة خروج حسن الصباح من القلعة إلا أنه فور الخروج اصطدم بفئة من الشباب حاصرته إلا أنه فر منهم بالحيلة كعادته حينما أخبره أنه يعلم أن شيخهم مريض، وبالتالى ذهب لعلاجه بالدواء.وما إن شفى الشيخ حتى أخبره أنه كان يكرهه بشدة ولكن طالما كان السبب فى شفائه فالشباب سيخدمونه حتى يخرج للمكان الذى يرغب فيه.



الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.