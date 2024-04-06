شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج جورج لوكاس أغنى مشاهير العالم.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح المخرج العالمى جورج لوكاس، مخرج سلسلة أفلام Star Wars، أغنى المشاهير في العالم، حيث تصدر المخرج البالغ من العمر 79 عامًا والذي جمع ثروة قدرها 5.5 مليار دولار، قائمة فوربس السنوية للمليارديرات المشاهير.

لوكاس، الذي كان المنتج التنفيذي والكاتب والمخرج لسلسلة أفلام Star Wars حتى فيلم Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith في عام 2005، أنتج أيضًا سلسلة أفلام إنديانا جونز.

وبيعت شركة الإنتاج الخاصة به Lucasfilm لشركة Disney في عام 2012 مقابل 4 مليارات دولار، وأنتجت الأفلام اللاحقة في سلسلة Star Wars، إلى جانب مشاريع أخرى.

في بداية حياته المهنية، كتب لوكاس وأخرج الفيلم الناجح American Graffiti عام 1973، والذي رشح عنه لجائزة الأوسكار لأفضل مخرج وأفضل فيلم.

وكان فيلم Star Wars: Episode IV – A New Hope عام 1977، أول فيلم في السلسلة، هو الذي ضمن نجاحه، ليصبح الفيلم الأكثر ربحًا في ذلك الوقت وفاز بستة جوائز أوسكار، بالإضافة إلى الترشيحات لأفضل فيلم وأفضل فيلم. مخرج.

انتجت Lucasfilm أيضًا سلسلتين عرضيتين قادمتين من Star Wars، The Acolyte وStar Wars: Skeleton Crew، ومن المقرر طرحهما هذا العام.

ويحتل المركز الثاني في القائمة المخرج الشهير ستيفن سبيلبرج، بثروة ضخمة تبلغ 4.8 مليار دولار.

ومن بين العشرين الآخرين في القائمة المذيعة أوبرا وينفري، ومبدع فيلم Lord Of The Rings بيتر جاكسون، والمغنية تايلور سويفت.