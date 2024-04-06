شكرا لقرائتكم خبر عن أنور خليل: المسلسل تجربة رائدة من المتحدة لنقل معاناة الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان الأردنى أنور خليل عن سعادته البالغة بالمشاركة فى مسلسل مليحة، الذى يعرض حاليًا خلال موسم دراما رمضان، حيث يجسد دور أبو عمار جد مليحة "سيرين خاص" الذى يسافر معها إلى مصر بعد هجرتهم من ليبيا ولكنه يتوفى داخل مستشفى مطروح.

وقال أنور خليل لـ"الخليج 365" إن العمل يعد تجربة مهمة جدًا للحديث عن القضية الفلسطينية، ويعد خطوة رائدة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لنقل معاناة الفلسطينيين وإنه سعيد بالمشاركة فى هذه التجربة، ومخرجها الرائع عمرو عرفة.

وتابع أن مسلسل "مليحة" يمثل عودة له إلى الدراما المصرية بعد غيابه عنها منذ عام 2009، عندما شارك فى مسلسل "فى إيد أمينة"، بطولة النجمة يسرا، بعد سلسلة من المشاركات الفنية منذ الثمانينيات، مشيرًا إلى أنه مهم جدًا تناول ما مر على فلسطين خلال السنوات الماضية، ومعانتها حتى الآن.

كما ذكر أنه لم يجد أى صعوبة فى التحضير للدور، فهو فى الأساس من أصل فلسطينى، ويعرف غزة وفلسطين وما مر عليها جيدا، وملم بكل تفاصيلها، فهى قضيته الأولى، لافتا إلى أنه بعد ترشيحه للدور جاء إلى مصر قبل التصوير بأيام وكانت هناك جلسات عمل مكثفة مع المخرج عمرو عرفة وباقى فريق العمل، للوقوف على تفاصيل الشخصيات.

وعن تحضيره للدور، أوضح أنه كان يحتاج إلى معايشة له، لذا قام خلال التحضير بتطويل ذقنه، ليبدو أكبر سنا، إذ إنه يجسد دور جد كبير فى السن، فضلا عن قيامه بالوقوف على عصا ليدخل فى مود الشخصية أكثر، متمنيا أن يكون العمل هو مفتاح لاستكمال عمله فى مصر.

ولفت إلى أنه على الرغم من الطقس البارد وقت التصوير فإن كواليس العمل فى أجواء من الصداقة كان لها دفء خاص، حتى المشاهد الصعبة الخاصة بالتفجير والمعارك، كان تنفيذها من خلال أشخاص محترفة، مضيفًا: "وكان هناك تعاون كبير من فريق العمل سواء ممثلين أو مخرجين أو شركة الإنتاج".