مي عمر بإطلالة رمضانية مميزة مصممة خصيصاً لها

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية مي عمر بإطلالة رمضانية، حيث ارتدت جامبسوت أزرق من الساتان، ومطرز بحزام عند الخصر.

وجاءت فوق الجامبسوت عباءة من نفس خامة الحزام وكميها ينتهميان بالأرزق بنفس خامة الجامبسوت.

الإطلالة مصممة خصيصا لمي عمر وهي بتوقيع فاطمة الهاشمي.

وكانت مي عمر قد أطلت في رمضان 2024، بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" من بطولتها وبطولة أحمد زاهر، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، ومن إخراج محمد سامي.

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