بعدما تمنى التمثيل معه.. أحمد حلمي يردّ على صلاح عبدالله فماذا قال؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد حلمي على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صورة للفنان صلاح عبد الله رد من خلالها على تصريح الأخير بأنه يتمنى المشاركة بأعمال فنية مع أحمد حلمي وكريم عبد العزيز.

وعلق حلمي على الصورة قائلاً: “عم صلاح يا عم صلاح، ده أنا اللي نفسي أشتغل معاك يا كبير، وأكبر بيك”.

وكان صلاح عبد الله، قد كشف في تصريحات إعلامية عن أمنيته بالتمثيل مع الفنان أحمد حلمي والفنان كريم عبد الله، قائلاً: “حظي قليل إني ممثلتش مع كريم عبد العزيز وأحمد حلمي، وهما صغيرين أو كبار ولو جالي شغل معاهم هعتذر بعد تصريحاتي كده لأن ممكن هما يكونوا مبيحبونيش، وصعب إن في حد ما بيحبنيش”.

يُذكر أن صلاح عبد الله يشارك في مسلسل “العتاولة” بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، هدى الإتربي، فريدة سيف النصر، مريم الجندي، محمد التاجي، محمد نجاتي، ميمي جمال، وغيرهم من الفنانين، ويعرض العمل ضمن موسم رمضان 2024.

أما أحمد حلمي فيقدم في شهر رمضان مسلسلاً إذاعياً بعنوان “فبركة” وذلك قبل الإفطار على إذاعة “نجوم fm” من بطولة: هنا الزاهد، سوسن بدر، طه دسوقي، محمد رضوان، سينتيا خليفة، سامي مغاوري، تأليف نوران نصار، إخراج صفي الدين حسن.