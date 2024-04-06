شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 27.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل المعلم الحلقة 27، بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الساعة 1.30 صباحاً، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحاً والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watchit، أحداثا مختلفة، حيث بدأ الحنتل فى تغيير اللافتات فى محلات السوق، لتصبح لافتات بإسم المعلم، كما اشترى الجنتل أثاث جديد فى مكتب الجنتل فى السوق للمعلم، ليصبح كل شيء جديدا فى يد المعلم وباسمه ليبدأ المعلم فى إستعادة حقوقه وحقوق والده.

وفى تطور للأحداث، اجتمع المعلم مع الجنتل وأكد عليه وضع لافتات جديدة بأسم المعلم على المحلات بعدما أصبحت ملكه رسميا كما طلب تسجيل الملكية فى الشهر العقارى، كما اوضح له إن هرب المخدرا مرتين وبذلك له 250 مليون جنيه فضلا عن الفيلات والمحلات وإذا لم يوافق سيتعاون المعلم مع زهرام شيريك الجنتل.

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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