هل تريد العودة لشيرين عبد الوهاب؟.. حسام حبيب يصدم الجمهور بإجابة غير متوقعه (فيديو)

كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2024 02:18 مساءً - حل الفنان حسام حبيب ضيفا على برنامج ع المسرح المعروض طوال أيام شهر رمضان 2024، وتقدمه المذيعة منى عبدالوهاب.

وردًا على سؤال “عايز ترجع لـ شيرين عبدالوهاب؟”، قال “أنا ممشتش عشان أرجعلها، مش مهم اسم العلاقة اللي بيني وبينها إيه المهم إن احنا في حياة بعض”.

هل يرغب حسام حبيب في العودة لـ شيرين عبدالوهاب؟

وتعليقا على ما طلبته شيرين في مداخلة شهيرة عقب الانفصال من الجمهور أن يبول على وجه حسام، أوضح “انتي عارفة شيرين بتهزر معايا إزاي، بتقول مقولات من أفلام، هي كانت بتهزر في وقت ما ينفعش فيه الهزار هي دي شيرين وسط الخناقة تنكت”.

وأضافت حسام “آه أنا بحبها للدرجة دي، وبعاتبها وبتخانق معاها وبقفش عليها بيني وبينها، وفي الأخر مقدرش على زعلها، هي بتبقى مش قاصدة الإساءة”.

وأكد حسام أنه بكى بحرقة على انفصاله عن شيرين في المرتين، مضيفا ” آه ممكن الإنسان يحب حد اكتر من نفسه، عندي مشكلة ممكن تكون مرضية بحب احب اللي قدامي وبستمتع وأنا بعمل حاجة تبسطه وأنا بسامحه وأراضيه”.

وقال حسام إنه من الممكن أن يغفر الخيانة ولكن لا يستطيع بعدها العودة، كما لفت إلى أنه كان يرى في نظرات البعض أنهم يشعرون بالضيق من عودته لـ شيرين، وأن هذا الأمر كان يسبب له الألم، واختتم بأنه مازال في حياة شيرين ولكن مع تغيير شكل العلاقة.

حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

تحدث حسام حبيب خلال اللقاء عن كواليس المشادات التي كانت تحدث بينه وبين شيرين قائلا: “في كلام كتير كان ممكن تقوله أثناء الخناقة، وبعدها تقول كانت عايزة تضايقني، والغلطة إن الناس لن تنسى هذا الكلام ولن تقبل إنها تصلحه، وهيقولوا رجعوا لبعض لإنه عامل لها سحر أو ماسك عليها حاجة”.

وأكد حسام حبيب أنه لم يحصل على أي أجر مقابل تعاونه مع شيرين بقوله: “عمري ما أحذت مليم من شغل شيرين، وحصل أكثر من مرة إنها عرضت ذلك لأني تعبت، وأنا قلت لها ده واجبي”.

حسام حبيب: شيرين لما حلقت شعرها وقعت في الارض

وقال حسام حبيب في لقاءه: «مراتى لو فنانة وقاعدة في البيت هي تاج على راسي من فوق، وشيرين عبدالوهاب لما حلقت شعرها وقعت على ركبي في الأرض، مكنتش مصدق أن ده «ريأكشن منها».

حسام حبيب: نفسي أغني لـ شيرين «أنا مش هفضل كده على طول»

وأضاف: «بتمنى أغني لشيرين أغنية (أنا مش هفضل كده على طول)»، كاشفًا عن سبب رغبته في غناء هذه الأغنية، قائلًا: «أنا كان نفسي أقول كده في وقت من الأوقات عشان هي زهقت من زعلي».

وأكمل حديثه، قائلًا: «بنت شيرين سألتني قبل كدا نفسك تقدم إيه من أغاني ماما؟ معرفتش أحدد أغنية بعينها، لأنها قدمت أعمال جيدة، لكن ولو في حزني قوي هغني مش هفضل كده علطول ومن زعلي زهقت من نفسي».

حسام حبيب يكشف هل سيعود هو وشيرين ام لا

وتحدث حسام حبيب عن احتمالية عودته هو وشيرين عبدالوهاب قائلا: «أنا لم أبتعد عن شيرين حتى أرجع لها، ولا يهم اسم العلاقة بيني وبينها، المهم إحنا في حياة بعض».

وكشف حسام حبيب أن أحد أهم أسباب الضرر الذي لحق بعلاقته بـ شيرين عبدالوهاب قائلا: «كبر غلطة غلطتها في حق شيرين إن عمري ما نبهتها لحاجة، الراجل لو قال لزوجته إنت تخنت هتاخد بالها إن وزنها ميزيدش، لكن أنا وهي لم ننبه بعض لأي شيء».

حسام حبيب: عمري ما اخدت مليم من شيرين عبدالوهاب

وقال حسام حبيب أنه لم يحصل على أي أجر مقابل تعاونه مع شيرين عبدالوهاب قائلا: «عمري ما أحذت مليم من شغل شيرين، وحصل أكثر من مرة إنها عرضت ذلك لأني تعبت، وأنا قلت لها ده واجبي».

حسام حبيب يكشف كواليس خلافته هو وشيرين عبدالوهاب

وتحدث حسام عن كواليس الخلافات التي كانت تحدث بينه وبين شيرين حيث قال: «في كلام كتير كان ممكن تقوله أثناء الخناقة، وبعدها تقول كانت عايزة تضايقني، والغلطة إن الناس لن تنسى هذا الكلام ولن تقبل إنها تصلحه، وهيقولوا رجعوا لبعض لإنه عامل لها سحر أو ماسك عليها حاجة وده اتقال فعلا».

حسام حبيب: شيرين عبدالوهاب أهم من كرامتي

وقال حسام حبيب: «الحب لا يغفر الإهانة، لكن أحلى حاجة إني أعلم الشخص اللي قدامي يسامح، في كلمة كنت دايما أقولها لشيرين هي أنا بحبك أكثر من الزعل، يعني لو الاختيار بين كرامتي وبينك أختارك إنت، ودي حقيقة أي واحد يتكسف يقولها».

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »