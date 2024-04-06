دنيا سمير غانم تكشف سر فقدانها الكثير من وزنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة دنيا سمير غانم إنها فقدت الكثير من الوزن الفترة الماضية، بسبب المجهود الكبير الذي بذلته في المسرح.

وتابعت في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب لبرنامج بيج تايم بودكاست المعروض على قناة mbc مصر: "خسيت من مجهود المسرح، لما بشتغل مسرح بخس غصب عني، المسرحية اللي بعملها فيها جري كتير جدا، بغير واطلع على المسرح بسرعة جدا وفيه أغاني وبروفات واستعراضات، المسرح عامة مش سهل خالص ممتع وله متعة تانية غير السينما والتليفزيون".

وتعليقا على الشبه بينها وبين والدتها النجمة دلال عبدالعزيز "أنا شبه مامي شوية بس هي أحلى بكتير"، مؤكدة أن الجمهور السعودي وقت عرض مسرحيتها أنستونا، كانت أول جملة تسمعها منهم "الله يرحم الوالد والوالدة وبنحبكم".

دنيا شاركت في رمضان 2023 بمسلسل جت سليمة إخراج إسلام خيري، بطولة سلوى خطاب، خالد الصاوي، محمد سلام، وغابت هذا العام عن السباق الرمضاني.