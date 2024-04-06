شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12، بطولة شريف منير ورانيا يوسف على قناة CBC، في تمام الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 6:30 صباحًا والعادة الثانية 11:15 صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، إنتاج K media.

تحدثت الفنانة رانيا يوسف في الحلقة الحادي عشر من مسلسل بقينا اتنين مع الدكتور النفسى عن حال شريف منير بعد الطلاق منها، وبدأ في السهر حتى الصباح بعد أن كان يذهب إلى السرير من الساعة العاشرة مساء، ويستقل موتوسيكل وعمل تاتو، وتغير حاله إلى هذا الحال،’ ولماذا لم يطلب هذا منها.