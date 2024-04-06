أول تعليق من شيرين عبدالوهاب على تصريحات طليقها حسام حبيب

كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2024 03:52 مساءً - لا يهدأ مسلسل التصريحات المثيرة للجدل بين حسام حبيب وطليقته المغنية شيرين عبدالوهاب، إلا ليشتعل مجددًا.

ومؤخرا، أطل حسام حبيب في مقابلة مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة “برنامج ع المسرح” وتطرق في حواره لحياته مع شيرين عبدالوهاب، مؤكدا أنه لم يرحل من حياتها كي يعود إليها.

تعليق شيرين على تصريحات طليقها

ولم تلتزم شيرين الصمت، وعلقت على ما تردد في المقابلة بشأن تصريحاتها السابقة التي تضمنت اتهامها له بسرقة سيارتها وأخذ أموالها، ونفت أن تكون قد وجهت إليه أي اتهامات بالسرقة.