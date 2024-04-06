ابنة أسما شريف منير تحتفل بعيد ميلاد والدتها

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت لارا السكري، ابنة الممثلة المصرية أسما شريف منير، بعيد ميلاد والدتها الذي وافق أمس، الجمعة 5 نيسان/أبريل.



وشاركت لارا متابعيها عبر حسابها الرسمي،، صورة تجمعها بوالدتها أسما، وأرفقتها بتعليق، هنأت من خلاله والدتها بعيد ميلادها، وقالت لها: "عيد ميلاد سعيد يا مامي".

يذكر أن أسما كانت قد احتفلت بيوم الأم، وكشفت عن 5 صور لسيدات غير معروفات، وأكدت أن جميعهن أمهاتها ويساندنها في جميع الأوقات.

وكتبت أسما في تعليقها على الصور: "الحقيقة يوم عيد الأم ده يوم مؤلم اوي بالنسبالي رغم ان امي توفت من ٢٠٠٧ يعني من ١٧ سنة، بس لسه وحشاني بفتقدها في حياتي و كنت اتمني تكون جنبي في حاجات كتير، كان نفسي تشوف لارا، كان نفسي اعيش معاها و تملي عليا البيت و اخدمها و ادلعها زي ما عملت معايا و تعبت معايا، ربنا يرحمك يا امي و يدخلك فسيح چناته".

وأضافت أسما: "بس عشان ربنا كريم أنا عندي دلوقتي مش ام واحده عندي ٥ (ماشاء الله) ربنا يحفظهم و يبارك في عمرهم و يخليهم ليا العمر كله".

وشكرت أسما أمهاتها الخمسة على وجودهن في حياتها، وتوجهت برسالة لابنتها لارا قالت فيها: "يا رب يا لارا اكون ام صالحه ليكي و يفضل في قلبك حب ليا و لين قلبك عليا لما اكبر او تختلفي معايا او تزعلي مني..بحبك يا نور عيني واحلي بنت في الدنيا".

