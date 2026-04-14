شكرا لقرائتكم خبر برنامج «هدد» يطلق الدفعة الأخيرة من الصقور لعام 2026 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق برنامج «هدد» الدفعة الأخيرة من الصقور لعام 2026 في محمية «ألتن إيمل» بجمهورية كازاخستان، وذلك وفقا لبروتوكول الإطلاق المعتمد بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وضمن جهود المملكة لتعزيز التوازن البيئي ودعم استدامة تجمعات الصقور في بيئاتها الطبيعية.

وأوضح المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل، أن عمليات الإطلاق الدولي لعام 2026 في كازاخستان اختُتمت بنجاح لهذا العام، مؤكدا أن جميع مراحل التنفيذ تمت وفق بروتوكول علمي معتمد وجدول زمني محدد، بما يضمن أعلى معايير الكفاءة والسلامة البيئية.

وأكد أن الأيام الماضية شهدت إنجاز مرحلة مهمة ضمن مراحل الإطلاق لهذا العام، تمثلت في بدء الصقور بالانتشار والاستقرار التدريجي داخل موائلها الطبيعية المختارة في المحميات، وذلك في إطار برنامج إعادة توطين الصقور، بما يسهم في دعم واستدامة التجمعات البرية في بيئاتها الطبيعية.

وبين أن الجهود تنتقل الآن إلى مرحلة الرصد والمتابعة بالتعاون مع معهد علم الحيوان في كازاخستان (Institute of Zoology Republic of Kazakhstan) وإدارة المحمية، حيث تحلل البيانات الواردة من أجهزة التتبع، التي تتيح تتبع حركة الصقور وسلوكها البيئي بدقة، بما يدعم تقييم نجاح الإطلاق وقياس أثره.

واختتم الطويل تصريحه بالشكر لجميع الفرق الميدانية والشركاء المحليين والدوليين الذين أسهموا في إنجاح عمليات الإطلاق لهذا العام، مؤكدا ريادة المملكة في الحفاظ على هذا الإرث الثقافي العريق.