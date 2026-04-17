فيكتوريا بيكهام تردّ أخيرًا على اتهامات ابنها الصادمة

دبي - فريق التحرير: كسرت فيكتوريا بيكهام صمتها بشأن الخلاف العائلي مع نجلها بروكلين بيكهام، قائلة: “لقد حاولنا دائمًا أن نكون أفضل والدَين”.

وفي حديثها مع The Wall Street Journal، ضمن مقابلة جديدة مع مجلة WSJ، سُئلت فيكتوريا، البالغة من العمر ٥١ عامًا، عن ابنها الأكبر، لكنها امتنعت عن ذكر اسمه.

وقالت نجمة Spice Girls: “أعتقد أننا دائمًا — نحن نحب أبناءنا كثيرًا”.

وأضافت: “لقد حاولنا دائمًا أن نكون أفضل والدَين قدر الإمكان. كما تعلمون، نحن تحت الأضواء منذ أكثر من ٣٠ عامًا، وكل ما حاولنا فعله هو حماية أطفالنا ومنحهم الحب. وهذا كل ما أود قوله حول هذا الموضوع”.

وكانت فيكتوريا قد التزمت الصمت منذ أن اتهمها بروكلين ووالده ديفيد بيكهام بمحاولة تخريب علاقته بزوجته نيكولا بيلتز بيكهام، إضافة إلى نشر “أكاذيب لا تُحصى” في سلسلة منشورات نارية عبر خاصية القصص على “إنستغرام” في يناير الماضي.

ومن بين الرسائل، زعم بروكلين أن والديه كانا يحاولان “بشكل مستمر” تدمير علاقته بنيكولا من أجل الدعاية، وأنهما يضعان “الترويج العام وصفقات الإعلانات فوق كل شيء”.

كما تضمنت الاتهامات مزاعم بأن والديه حاولا “رشوته” للتنازل عن حقوق اسمه قبل زفافه، وأن فيكتوريا “استولت” على رقصة زفافه مع نيكولا و«رقصت بطريقة غير لائقة معه”.

وكتب بروكلين: «لقد التزمت الصمت لسنوات وحاولت بكل الطرق إبقاء هذه الأمور خاصة»، مضيفًا: “للأسف، واصل والداي وفريقهما التوجه إلى الصحافة، ما لم يترك لي خيارًا سوى التحدث والدفاع عن نفسي وكشف بعض الأكاذيب التي تم نشرها”.

وتابع: “لا أرغب في المصالحة مع عائلتي. أنا لست تحت سيطرة أحد، بل أدافع عن نفسي للمرة الأولى في حياتي”.

وجاءت تصريحات فيكتوريا بعد أن بدا أن ديفيد كسر صمته أيضًا، عقب منشور ابنه على “إنستغرام” في يناير، حيث تحدث في اليوم التالي عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي خلال ظهوره في برنامج “Squawk Box” على قناة CNBC.

وقال ديفيد: “لقد تحدثت دائمًا عن وسائل التواصل الاجتماعي وقوتها، سواء في الخير أو الشر”، مضيفًا عن أطفاله الأربعة: “حاولت أن أفعل الشيء نفسه مع أطفالي، أن أُثقفهم. هم يرتكبون الأخطاء، لكن الأطفال يُسمح لهم بارتكاب الأخطاء، فهكذا يتعلمون، وهذا ما أحاول تعليمه لأطفالي”.