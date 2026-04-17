قبل الهدنة بدقائق… غارة تخطف حياة الممثل اللبناني علي يونس وابنته

دبي - فريق التحرير: فقدت الساحة الفنية اللبنانية الممثل علي يونس، الذي ارتقى مع ابنته سيلين إثر استهداف إسرائيلي مباشر لمنزلهما في بلدة اللوبية الجنوبية.

تأتي هذه الفاجعة في توقيت مؤلم، إذ وقع القصف قبل دقائق معدودة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ منتصف ليل الخميس.

وقبل ساعات من رحيله، كان الراحل قد نشر منشوراً لافتاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصف فيه الأجواء المشحونة في الجنوب اللبناني بـ”حبس الأنفاس”، مشيراً إلى التوتر القائم بين انتظار التهدئة وتصاعد العمليات العسكرية التي سبقته، ومشدداً على ضرورة أن يحفظ أي اتفاق حق لبنان وعدم استباحة اراضيه.

ترك الراحل خلفه إرثاً فنياً غنياً، إذ كان عضواً بارزاً في نقابة الممثلين اللبنانيين، وشارك في أعمال درامية تركت بصمة لدى الجمهور العربي، من أبرزها: “للموت” (الجزء الثاني)، “خمسة ونص”، “الثمن”، “أولاد آدم” و”آسر”.